Koçarlılı çocuklar unutamayacakları bir bayram yaşadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Koçarlı Belediyesi tarafından, “Çocuk Oyunları ve Kukla Festivali” gerçekleştirildi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın girişimleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleşen festivalde Koçarlılı çocuklar 23 Nisan günü unutamayacakları bir bayram yaşadı. Koçarlı Belediyesi Konferans salonunda başlayan çocuk oyunları festivalinde, kukla gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, sihirli balon gösterileri, Karagöz Hacivat oyunları, balon atölyeleri gibi etkinlikler yer aldı.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan, her gün olduğu gibi bu özel günde çocukları ayrı bir mutlu görmenin kendilerini daha da mutlu ettiğini ifade ederek, “Çocuk Oyunları ve Kukla Festivalimiz ile çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tam bir bayram havasında geçirmesine katkı sağlamak istedik. Yoğun bir katılım olması bizleri de mutlu etti. Festival boyunca Kukla ve Karagöz Hacivat Sanatçıları, Sihirli Balon sanatçıları birbirinden eğlenceli gösteriler yaptılar. Bu festivalin özelliği ayrıca çocuklarımızın geleneksel sanatlarla tanışmasına katkı sağlamaktı. Katılımlarından dolayı ilçemiz çocuklarına, ailelerine ve bu festivalde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gerçekleşen festival sonunda Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, etkinlikleri gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarına plaket takdim ederek, çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.