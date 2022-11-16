Koçarlı’lı çocuklar sinema gününde buluştu

Koçarlı Belediyesi okulların ara tatile girmesi dolasıyla çocuklara yönelik sinema günü gerçekleştirdi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, okulların ara tatile girmesi ile Koçarlı’da sinemaya gidemeyen çocukları, çocuk filmleri arasında yer alan vizyon filmlerden “Tay Doru” filmini Koçarlılı çocuklarla buluşturdu. Koçarlı Belediyesi 14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonu’nda yapılan filmin gösterimi, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer’in katılımıyla gerçekleşti.

Başkan Kaplan çocuklara ve ailelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Çocuklarımız ile film izlemek ve onların sevincine ortak olmanın verdiği mutluluk paha biçilemez. Biz de en az çocuklarımız gibi çok eğlendik. Etkinliğimizi Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün katkılarıyla gerçekleştirdik. İl Müdürümüz sayın Umut Tuncer de bizleri yalnız bırakmadı. Patlamış mısır eşliğinde çocuklarımızın mutluluğu görülmeye değerdi. Çocuklarımızın şen kahkahaları ile unutulmaz bir günü geride bıraktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ayrıca çocuklara müjde vererek, “Geçtiğimiz aylarda kadınlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz “Adnan Menderes Müzemizi Görmeyen Kalmayacak” projemize bir yenisini ekleyerek, “İlimizdeki tarihi yerlerimizi görmeyen çocuğumuz kalmayacak” projemizin startını kısa zaman içerisinde veriyoruz. Çocuklarımızı tarihi yerlere ve müzelerimizi gezdirerek tarihi yapılarımız hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacağız” diye konuştu.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ise, etkinliğe ev sahipliği yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’a teşekkür etti.