Koçarlı’daki tesislere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, göreve geldiği günden itibaren Koçarlı’yı marka ilçe yapma yolunda emin adımlarla ilerlerken, gerçekleştirdiği projelerle birlikte inşa edilen sosyal tesisler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Koçarlı Belediyesi bünyesindeki Millet Bahçesi, Adnan Menderes Kent Ormanı, Adnan Menderes Aile Çay Bahçesi, Cihanoğlu parkı, Şehit Ragıp As Parkı, Çakırbeyli Parkı hizmete sunulduktan sonra kaliteli hizmetleriyle 7’den 70’e tüm vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken hizmet kalitesiyle de göz dolduruyor.

Başkan Kaplan, "Tesislerimiz, güler yüzlü personelimiz, kaliteli hizmet anlayışımız ve hijyen kurallarından ödün verilmeyen prensiplerimizle vatandaşlarımızın tercih sebebi oluyor. Koçarlı Millet Bahçemiz tüm ihtişamı ile gerek kafe ve çay bahçesi olarak, gerek piknik alanı, gerekse düğün salonu olarak ilçemize ve ilçemize dışarıdan misafirlerimize hizmet veriyor. Sosyal tesislerimizin dışında halkımızın çok ciddi rağbet gösterdiği Çakırbeyli Üretici Köy Pazarımıza da tüm Aydınlı hemşerilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın girişimleri sonucunda ilçeye kazandırılan Millet Bahçesi hizmet vermeye başlarken, ilçenin kent estetiğine de görsel zenginlik kazandırdı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın seçim vaatlerinden olan Millet Bahçesi, 11 dönümlük alana adeta yeniden hayat verdi. Başkan Kaplan, “Atıl vaziyette olan alanı ilçemizin cazibe noktalarından biri haline dönüştürdük. Koçarlı’mıza hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aydın Valiliği’nin destekleri ve Koçarlı Belediyesi’nin iş birliğinde ilçeye kazandırılan yaklaşık 10 milyon lira maliyetli Millet Bahçesi’nin diğer etap çalışmalarının ise bu yılın sonunda tamamlanması planlandığını söyleyen Başkan Kaplan, “Vatandaşlarımızdan da gelen talepler üzerine Millet Bahçemizi düğün, nişan, kutlama ve toplantı gibi organizasyonlar için hazır hale getirdik. Millet Bahçe’mizde çocuklarımızdan gençlerimize, yaşlılarımızdan kadınlarımıza kadar herkese hitap edecek alanlarla ilgili düzenleme çalışmalarımız da ikinci etaba yönelik devam edecek” dedi.

İlçeye yeni kazandırılan sosyal tesisler ile yenilenen parklar vatandaşların ihtiyacına cevap verecek olan projeler ile hayata geçirilirken, 20 bin metrekare parke taşı ve çevre yolları, çevre düzenlemeleri, parklar, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, ile ilçeye ivme kazandırdı.

Başkan Kaplan, “Koçarlı’yı marka ilçe yapma yolunda desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Milletvekillerimize, Sayın Aydın Valimize, Genel müdürlerimize ilçem ve kendi adıma teşekkür ediyorum “ diye konuştu.

Başkan Kaplan ayrıca, Koçarlılı hemşerilerini ve tüm Aydınlıları Koçarlı Millet Bahçesine ve diğer sosyal tesislere davet etti.