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Koçarlı’daki ‘Halk Ekmek Fabrikası’ vatandaşın cebini rahatlattı

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI NEDİM KAPLAN TARAFINDAN NİSAN AYINDA HİZMETE SOKULAN MENDERES HALK EKMEK FABRİKASI, 4 AYLIK SÜREDE KOÇARLILI VATANDAŞLARIN EKMEK MASRAFLARINDAN YAKLAŞIK 350 BİN LİRALIK TASARRUF YAPMALARINI SAĞLADI.

AYDIN 21.08.2020, 12:55
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Koçarlı’daki ‘Halk Ekmek Fabrikası’ vatandaşın cebini rahatlattı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından Nisan ayında hizmete sokulan Menderes Halk Ekmek fabrikası, 4 aylık sürede Koçarlılı vatandaşların ekmek masraflarından yaklaşık 350 bin liralık tasarruf yapmalarını sağladığı belirtildi.

Aydın’da bünyesinde halk ekmek fabrikası bulunan tek ilçe belediyesi olan Koçarlı Belediyesi’ne ait olan Menderes Halk Ekmek Fabrikası’nda, normalde fiyatı 1.5 lirayken tanesi 1 liradan satışa sunulan ekmek sayesinde Koçarlılı vatandaşlar ayda yaklaşık 75 bin liralık tasarruf yapmaya başladığı belirtildi. Gerek uygun fiyatı ve gerekse katkı maddesi içermeden, çam kozalağı ve odun ateşinde fırınlanan ekmekler hijyenik koşullarda üretilmesi sebebiyle de ilçedeki vatandaşlar tarafından tercih sebebi olurken, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan taleplerin fazla olması nedeniyle ilerleyen süreçte 4 bin ekmek imalatında artışa gidebileceklerini açıkladı.

“Ekmeğe zam uygulamayacağız”

Nisan ayında Korona virüs salgını devam ederken hizmete giren Menderes Halk Ekmek Fabrikası’nda sokağa çıkma yasağı boyunca da ekmek üretimi ve mahallelerdeki ekmek satışının devam ettiğini belirten Başkan Kaplan, “Halk Ekmek Fabrikamız açıldığından bu yana hemşehrilerimizin gösterdiği ilgiden gayet memnunuz. Halihazırda salgından kaynaklı olarak Aydın’da Koçarlı dahil bir çok ilçede 200 gram ekmeğe yüzde 20 zam yapılarak 1.5 liraya çıkartıldı. Biz ekmeğe zam yapmadan ve yüzde 50 daha ucuz fiyattan satışa devam ederek hemşehrilerimizin ev ekonomilerine bir nebze de olsa katkı sunmaya devam edeceğiz. Nisan ayından bu yana 1 liradan satışa sunduğumuz ekmek sayesinde hemşehrilerimizin ekmek masraflarında yaklaşık 350 bin lira kadar yani eski parayla 350 milyar liralık tasarruf yapmalarına da vesile olduk. Bu takriben yılda da yaklaşık 1 milyon liralık tasarrufa da denk geliyor. Halihazırda bazen yoğun talep olması nedeniyle günde 6 bin 500 adet ekmek ürettiğimiz zamanlar da oluyor. İlerleyen süreçte ekmek imalatında da standart bir artışa gitmeyi planlıyoruz” dedi.

“Daha başka projelerimiz de hayata geçecek”

“Koçarlılara kesintisiz hizmet için varız” diyen Başkan Kaplan, “Koçarlı’da ‘Gönül Belediyeciliği’ ile vatandaşımıza dokunan hizmetleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Seçimlerde amacımız sadece belediye başkanlığını kazanmak değil, bununla birlikte hemşehrilerimizin gönlündeki yerimizi de mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktı. İnşallah bu doğrultuda da hedeflerimizden şaşmadan ilerleyeceğiz. Halk Ekmek Fabrikası da seçim sürecinde verdiğimiz sözlerden yalnızca bir tanesiydi. Daha başka projelerimiz de var. Görev süremiz boyunca birçok hizmeti daha hemşehrilerimizle buluşturacağız. Halk ekmeğin ardından hayat geçirdiğimiz aşevi projesi gibi birçok projeyi daha hemşehrilerimize sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Koçarlı’da Allah’ın izniyle bu dönem yapılamaz denilen birçok projeyi hemşehrilerimizin de destekleriyle bir bir hayat geçirerek, Aydın ölçeğinde de ilçemizin örnek gösterilmesine vesile olacağız” diye konuştu.

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