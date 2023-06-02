Koçarlı’da "Yöresel Ürünler Festivali" tarihi belli oldu

Koçarlı’da geleneksel olarak düzenlenen Çam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali tarihi Belediye Meclis Toplantısı’nda oy birliği ile kabul edildi.

Koçarlı Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, belediye meclis salonunda Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan Koçarlı Geleneksel Çam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festival tarihi meclis üyelerinin kabulü ile 22-23 ve 24 Eylül olarak belirlendi.

Bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Koçarlı Çam Fıstığı ve Yöresel Ürünler Festivali programının hazırlık çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Nedim Kaplan, “Festival ile 3 gün boyunca Koçarlı ve ilimize ait ekonomimize değer katan ürünlerin Türkiye çapında tanıtımı sağlanacak. Festival komitemiz dolu dolu bir program hazırlayarak bu yılda katılımcılara unutulmaz bir festival yaşatacak. Kortejden, panayıra, dans gösterilerinden konserlere kadar çeşitli eğlencelerin yer alacağı festivalimiz Koçarlı’nın ve Aydın’ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak. İlçemizde ve ilimizde yetilen çam fıstığı, incir, pamuk, zeytin ve zeytinyağı gibi yerel ürünlerin tanıtılacağı, sadece Koçarlı’nın değil Aydın’ın isminin duyulacağı ve sürpriz sanatçıların konserleri ile muhteşem bir festival hazırlıyoruz” dedi.

Ülkemizde yaşanan depremler dolayısıyla her yıl Haziran ayında gerçekleşen festivali bu yıl erteleyerek Eylül ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını da belirten Başkan Kaplan, “Deprem nedeniyle ertelediğimiz festivalimizi, ileri bir tarihe alarak ile 22-23 ve 24 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Her şey tüm en iyi olacak şekilde düşünülüyor. Amacımız yöresel ürünlerimizin, ilçemizin ve ilimizin tanıtımına katkı sunmak” diye konuştu.