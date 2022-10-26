Son yıllarda neredeyse tüm dünya gözünü yenilenebilir enerji kaynaklarına çevirirken, Aydın’ın marka ilçesi olan Koçarlı’da yenilenebilir enerji atılımı başladı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yenilenebilir enerji kaynakları konusunda büyük atılımlar planlanırken, Çakırbeyli mahallesinde 46 bin 800 metrekare alana kurulması planlanan “Arazi GES” projesi için İller Bankasından kredisinin onaylanması ile kısa sürede çalışmalar başlayacak. Kurulacak olan “Arazi GES” tesisinde ilk etapta GES1 430 KW, GES 2 450 KW olmak üzere toplamda 880 KW enerji üreten Güneş Enerji Santrali Koçarlı Belediyesi tarafından hayata geçirilecek.

Konya’da düzenlenen Enerji Kentleri Birliği 2022 Olağan Meclis toplantısına katılan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 2 gün süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, Koçarlı ilçesinin her alanda olduğu gibi Yenilenebilir Enerji alanında da marka ilçe olacağını ifade etti.

Koçarlı’nın adını yenilenebilir enerji alanında da duyuracak çalışmaların startını verdiklerini açıklayan Başkan Kaplan, “Türkiye de bu alanda büyük yatırımların planlanıyor, bizde Koçarlı ilçemizde gerçekleştirdiğimiz fizibilite çalışmalarımız sonrasında Yenilenebilir Enerji alanında da ilçemize ivme kazandırmak için çalışmalar başlattık. Bunlardan biri Tarımsal ve Hayvansal Atıkların İşlenerek Enerji ve Gübreye Dönüştürecek “Biyogaz Üretim Tesisi”.

2021 Yılı Fizibilite Desteği Programında, “Koçarlı İlçesinin Biyogaz Tesisi Potansiyelinin Belirlenmesi için Fizibilite Çalışmasının Yapılması” projemiz başarılı bulundu ve şuan sözleşme aşamasındayız. İkincisi ise “ÇATI GES” Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan protokol çerçevesinde ilçemiz Orta Mahalle’de toplam 1054 m2’lik alanda inşası yapılmış olan Koçarlı Belediye Hizmet Binasının üzerine 100 KW şebeke gücünde Güneş Enerji Santrali yapılması planlanmaktadır. Böylelikle belediye binamız kendi elektriğini bu santralden karşılayacaktır” dedi.

İller Bankası’ndan kredisi onaylanan bir diğer projenin ise Çakırbeyli mahallesinde yapılacak olan “Arazi Ges” ismindeki Güneş Enerji Santrali olduğunu ifade eden Başkan Kaplan, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda büyük atılımlar planlıyoruz. Güneş enerjisi, kurulum ve kullanım kolaylığı olmasının yanı sıra çevreyi kirletmemesi ve zararlı atık oluşturmaması gibi özelliklere sahip bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Özellikle temiz bir enerji kaynağı olması ve kurulumdan sonra düşük maliyetle çalışması güneş enerjisinin önemini arttırmaktadır. İlçemiz coğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Temiz ve tükenmez bir yenilenebilir enerji kaynağı olması dolayısıyla Çakırbeyli mahallemizde 46 bin 800 metrekare alana kurmayı planladığımız “Arazi GES” projemiz için İller Bankası kredisi onaylandı. Kısa sürede çalışmalar başlayacak. Koçarlı Belediyesi tarafından hayata geçirilerek olan Güneş Enerji Santrali “Arazi GES” tesisinde GES1 430 KW, GES 2 450 KW olmak üzere toplamda 880 KW enerji üretmeyi planlıyoruz” diye konuştu.