Koçarlı’da protokol üyeleri Latmos’u keşfetti

Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Bağarcık mahallesi Beşparmak Dağları eteklerinde bulunan ve 10 bin yıllık tarihe sahip olan Latmos’a protokol üyeleri çıkartma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve 1. Derece Arkeolojik sit alanı kabul edilen Latmos’un gizemli coğrafyasına inceleme gezisi düzenleyen Koçarlı Protokolü, Latmos’un yanı sıra Latmos bölgesinde bulunan ve Bizans - Roma dönemine ait olan Çörlenasar Kalesinin tarihi ve doğal kültürel zenginlikleri karşısında mest oldu.

Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Bağarcık Mahallesi’nde bir araya gelen Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Germencik Kaymakam Refiği Ahmet Akdağ, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Uğur Çelik, Koçarlı İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kotan, Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Koçarlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mikail Kavaklı, Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örnek, Koçarlı İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Şencan, Bağarcık Mahalle Muhtarı Ali Türk, Bağarcık Mahallesi eski Muhtarı İsmail Akarsu ve beraberindekiler tarihi güzelliklere ve zenginliğe sahip Latmos’u ve Çölenasar Kalesi kalıntılarına kültürel inceleme gezisi gerçekleştirdi. Protokol üyeleri Latmos’un tarihini o yörede yaşayan mahalle sakinlerinden Mevlüt Akarsu rehberliğinde daha yakından tanıma ve tanıtma fırsatı buldu.

Yaklaşık 2 saat Latmos dağlarına tırmanan protokol üyeleri bölgenin eşsiz güzelliklerini fotoğraflama ve inceleme fırsatı bulurken, dağın zirvesinde bulunan Çölenasar Kalesi kalıntıları üzerinde dinlenerek adeta tarihin kokusunu içlerine çekti.

Her yıl Türkiye genelinden dağcı ve doğaseverlerin yoğun katılım sağladığı kamplara da ev sahipliği yapan Latmos dağlarının gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade eden protokol üyeleri herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Latmos bölgesinin tarih ve kültür bakımından çok zengin bir içeriğe sahip olduğunu ifade ederek, “Tarihin her dönemini yaşayan bu zengin topraklar üzerinde tarihi kadar çeşitli doğal güzelliklere de rastlamak mümkün. Doğal bitki örtüsünün zenginliği bakımından da Türkiye’nin önemli bitki çeşitliliği alanından biri olan Latmos bölgesi ve Beşparmak Dağlarında tarihi dokusu ve tarih kokusunun yanı sıra, kızılçam ormanlarını, yerel halkın geçim kaynaklarından önemli bir kısmını oluşturan fıstık çamı ormanlarını ve zeytin ağaçları topluluklarını, adeta doğal fotoğraf platosu olan kayalıkları görmek mümkün. 10 bin yıllık tarihi geçmişe ev sahipliği yaptığı bilinen Latmos ve Latmos dağları zirvesinde bulunan Çölenasar kalesi de görülmeye değer tarihi yapılardan biridir. Ayrıca botanik yapıya sahip patika yollardan tırmanarak eşsiz bir manzara ile bu güzellikler herkes tarafından keşfedilmesi ve görülmesi gerekiyor” diye konuştu.

İnceleme gezisine katılan protokol üyeleri gezi sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekerek geziyi noktaladı.