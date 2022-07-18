Koçarlı’da orman yangınları ile mücadele tedbirleri konuşuldu

Ülke genelinde artan orman yangınları sonrası Aydın’ın Koçarlı ilçesinde orman yangınları ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ersin Tepeli Başkanlığında yapılan toplantıda Orman Yangınları ile Mücadele konusunda alınan tedbirler konuşuldu. Toplantıya Kaymakam Tepeli’nin yanı sıra Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile Kurum Amirleri katıldı. Koçarlı ilçesinde çıkabilecek yangınlara karşı tedbirler ve alınan kararlar ile son hazırlıkların gözden geçirildiği toplantı da Kaymakam Ersin Tepeli, bölgenin orman yangınları açısından birinci derece alanlara sahip olduğunu ifade ederken, her türlü önlemlerin alındığını ve vatandaşların da orman yangınları konusunda duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.

Gerçekleşen toplantıda ayrıca Koçarlı İlçesi Orman yangınları ile Mücadele Komisyon kararları ile ilgili tedbirlerin hassasiyetle takip edilmesi ve icap eden diğer tüm ilave tedbirlerin alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi komisyon olarak incelenerek gözden geçirilerek, muhtemel yangın durumlarında ilgili kurumlarla birlikte koordineli olarak yapılacak çalışmalar ve işbirliği görüşüldü.