Son Dakika
Koçarlı’da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
KIBRIS GAZİSİ MUHAMMER AZAR, BİR SÜREDİR SOLUNUM YETMEZLİĞİ NEDENİ İLE AYDIN DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN KIBRIS GAZİSİ 67 YAŞINDAKİ MUHAMMER AZAR VEFAT ETTİ.
AYDIN 12.11.2020, 15:49
2
Bir süredir solunum yetmezliği nedeni ile Aydın Devlet Hastanesinde tedavi gören Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Muhammer Azar vefat etti. Azar, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.Kıbrıs Gazisi Muhammer Azar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Azar, Sobuca Cihanoğlu Caminde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sobuca mezarlığına defnedilen Kıbrıs Gazisi Muhammer Azar’ın cenazesine Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Jandarma Komutanı Arifcan Azizo, İlce Müftüsü Ahmet Müjdeci, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.