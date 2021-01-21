Koçarlı’da ihale tarihi belli oldu

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yapılması planlanan İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının ihale tarihi belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde Aydın’ın 2021 bütçesi belli olurken, il genelinde yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili gelişmeler de devam ediyor. Son olarak Koçarlı ilçesine yapılması planlanan yeni İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binasının ihale tarihi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Belediye Hizmet Binası ve İlçe Emniyet Amirliği yeni hizmet binalarının ihalelerinin gerçekleştirilmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binasının ihalesi de 17 Şubat’ta gerçekleştirilecek. İhalenin ardından yeni hizmet binasının iş teslimi ile birlikte 240 günde tamamlanması bekleniyor.

“Koçarlı’ya ne yapsak azdır”

İhale tarihi sosyal medya hesabından da duyuran Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan; “Ne dediysek o. Verdiğimiz sözler bir bir tutuluyor. Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ihalesi 17 Şubat 2021 yılında gerçekleşiyor. Günümüz koşullarına uygun daha modern bir hizmet binası olacak. İş teslimi sonrası 240 günde tamamlanacak. Desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy ve AK Parti Aydın Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Koçarlı’ya ne yapsak azdır. Koçarlı’ya ne yapsak yakışır” dedi.