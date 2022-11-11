Koçarlı’da Deve Güreşi Festivali için geri sayım başladı

Koçarlı Belediyesi tarafından bu yıl 8.’si düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşi Festivali için geri sayım başladı.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bir gelenek haline gelen ve Deve güreşi severler için en iyi kış organizasyonu olarak bilinen deve güreşleri 4 Aralık 2022 tarihinde Koçarlı’da renkli görüntülere sahne olacak.

Koçarlı Belediyesi tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşleri Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce deve güreşi severleri Yeniköy Deve Güreşi Arenasında buluşturacak. 4 Aralık Pazar günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek festivalde 130 pehlivan deve mücadele edecek.

Aydın’ın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan geleneksel deve güreşlerinin bu yıl Koçarlı’da 8.sini gerçekleştireceklerini ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Yeniköy Mahallemizde bulunan Deve güreşi festival alanımızda deve güreşi festivalimizi gerçekleştireceğiz. 2022 -2023 yılı deve güreşi takvimine göre 4 Aralık tarihinde güreşimizi gerçekleştireceğiz. Festivalimize Ege, Marmara bölgesi başta olmak üzere Çanakkale, İzmir, Muğla ve Aydın’ın ilçelerinden 130 deve katılacak. Develer Kaymakamlık Kupası, Belediye Başkanlığı Kupası, olmak üzere farklı kategorilerde mücadele edecekler. Tüm deve güreşi severleri ve Koçarlılı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm Aydınlıları 4 Aralık’ta yapacağımız güreşimize bekliyoruz” diye konuştu.