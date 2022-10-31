Koçarlı’da dev borular yer altına indi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 146 bin 40 dekar tarım arazisinin sulamasına hizmet verecek olan çalışmalarda bölgeye getirilen devasa boruların montajına başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da tarımsal sulama hizmetleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yapımına başlanan Aydın Koçarlı Bağarası Sulaması projesinde 2. kısım çalışmalarını gerçekleştiriyor. 146 bin 40 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek olan Aydın Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım işi dahilinde bölgeye getirilen devasa boruların da montaj çalışmalarına başlandı.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “146 bin 40 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek olan Aydın Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım işi çerçevesinde yapılmakta olan devasa boruların montaj çalışmaları aralıksız devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.