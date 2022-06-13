Koçarlı’da Aleyna Tilki fırtınası esti

Koçarlı Yöresel Ürünler Festivalinin son günü Türk Pop Müziği sanatçısı Aleyna Tilki sahne aldı.

Aleyna Tilki, yoğun yağmur yağışına rağmen saatler öncesinde konser alanına gelen hayranlarına enerjisi, dansları ve sahne performansıyla muhteşem bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve Türk Pop, yabancı pop, rock, rap ve türkülerden oluşan repertuarını Koçarlılı ve Koçarlı’ya dışarıdan gelen yaklaşık binlerce hayranı için seslendiren Aleyna Tilki, dansçıları ile yaptığı şovlarla da tam not alarak dinleyenleri coşturdu.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aleyna Tilki’ye Yöresel Ürünler Festivaline destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek, takdim ederken, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı Koçarlı’nın yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketi, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ise plaket takdim etti. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı konuşmada Koçarlılılara seslenerek, “Her şey sizin için. Koçarlı için ne yapsak azdır” diyerek “Koçarlıyı marka ilçe yapmak için emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Aleyna Tilki ise Koçarlı’da olmaktan çok mutlu olduğunu, ve hayranlarının enerjisinin de muhteşem olduğunu ifade ederek, “Gündüz saatlerinde Koçarlı’yı gezme fırsatım oldu. Zeytin bahçelerinde dolaşarak havasına ve doğasına hayran kaldım” dedi.

Koçarlılılar, 14. Yöresel Ürünler Festivalinin finalini genç yıldız Aleyna Tilki ile yapmanın mutluluğunu yaşarken, Tilki’de hayranlarına gecenin geç saatlerine kadar eğlence dolu anlar yaşattı.