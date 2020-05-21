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Koçarlı’da açık hava sinemasına ilgi büyük oldu

KOÇARLI’DA AÇIK HAVA SİNEMASINA İLGİ BÜYÜK OLDU

Koçarlı’da açık hava sinemasına ilgi büyük oldu

KOÇARLI’DA AÇIK HAVA SİNEMASINA İLGİ BÜYÜK OLDU

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:35
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Koçarlı’da açık hava sinemasına ilgi büyük oldu

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan düzenlediği Açık hava sineması ile Koçarlılı vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

“Bizim için şampiyon” filminin gösterime girdiği etkinlikte vatandaşlara gazoz ve mısır ikram edilirken, vatandaşlar araçları içerisinde film keyfi yaptı. AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir’in sosyal medya üzerinden yaptığı açık hava sineması çağrısını geri çevirmeyen Belediye Başkanı Kaplan salgın sebebiyle sinemaya gidemeyen vatandaşlar için Açık hava sineması düzenledi.

Koçarlı Cumhuriyet Meydanın da düzenlenen etkinliğe AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Ak Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri Aymos, Honda, Punto otomobil grupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Virüse karşı ateş ölçümü, maske kontrolü, sosyal mesafe denetimi gibi tedbirlerin elden bırakılmadığı etkinlikte, Belediye personeli tarafından vatandaşlara Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş tarafından gönderilen Bozdoğan gazozu ve patlamış mısır ikram edildi.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada; “Öncelikle sosyal medya üzerinden şahsıma yaptığı çağrıyla bu güzel etkinliği düzenlenmesine vesile olan, Ak Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir ve teşkilatın değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Milletimizin geleceği gençlerimiz için ne yapsak az. Bu süreç birlik beraberlik ve paylaşmanın önemini bir kez daha vurguladı. İçerisinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun biz bir yolunu bulur ve mutlu oluruz. Önemli olan yürek yüreğe omuz omuza olmaktır” dedi.

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