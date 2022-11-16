Koçarlı’da 79 Konutluk TOKİ İnşaatı başladı

“İlk Evim İlk İş Yerim”, “Yüzyılın Konut Projesi” ile Koçarlı’da yapılacak olan 79 konut için start verildi.

TOKİ alanında yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve firma yetkililerinden bilgi almak için inşaat alanına giden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “Marka ilçe olma hedefiyle Koçarlı’mıza yatırım hamlemiz devam ederken TOKİ alanımızda çalışmalar başladı ve 79 konutumuz için start verildi” dedi.

TOKİ İnşaatını gerçekleştiren firma yöneticileri ile birlikte TOKİ alanında incelemelerde bulunan Başkan Kaplan “Söz verdik, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Verdiğimiz sözler noktasında bir işin daha başlangıcını yaparak vatandaşlarımızın ve ilçemizin ihtiyacı haline gelen toplu konutun inşasının başlamasının sevincini yaşıyoruz. İlçemize yapacağımız büyük yatırımlar ile ilçemizin çehresini değiştirerek vatandaşlarımıza en iyi ve en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Marka İlçemiz Koçarlımızda başlayan Yüzyılın Konut Projesi ile 79 konut, 1 yıl içerisinde tamamlanacak ve sahiplerini bulacak” dedi.

Başkan Nedim Kaplan inşa edilecek olan 2+1, 3+1 konutların 4 blok halinde inşa edileceğini ifade ederek, “Bodrum kat ve zemin kat dahil 6 katlı, 20 dairelik 4 bloktan oluşacak olan, toplamda 79 daire artı kapıcı dairesi ile birlikte, çocuk oyun parkı, otopark ve çevre düzenlemesi yapılacak. 400 gün içerisinde ilçemize kazandırılacak olan TOKİ’nin Koçarlı’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Devletimizin ve hükümetimizin ilçemize yapmış olduğu destekler için de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’a şahsım ve Koçarlı halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı” diye konuştu.