Koçarlı’da 200 litre kaçak alkol ele geçirildi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde durdurulan bir araçta 200 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol imalatı ve satışına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi’nde bir şahsa ait araç içerisinde yapılan aramada 40 adet 5 litrelik pet şişede toplam 200 litre el yapımı sahte alkollü içki ele geçirildi. Konu ile ilgili adli süreç başlatıldı.