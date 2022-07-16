Koçarlı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı gerçekleşti

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı gerçekleşti.

Koçarlı Cumhuriyet Meydanında hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü çerçevesinde gerçekleşen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Uğur Çelik, Koçarlı İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kotan, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Koçarlı’da gerçekleştirilen program ilçe protokolünün şehitlik ziyaretiyle başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar ile yapılan ziyarette şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Ardından Cuma namazı sonrası Cihanoğlu Camiinde Şehitler için mevlid-i şerif okundu. Akşam saat 20. 00’da Cumhuriyet Meydanında başlayan 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı ise saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve 15 Temmuz belgeselinin izlettirilmesi ile başladı. Öğrenciler tarafından 15 Temmuz şiirleri okunmasının ardından Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli konuşma yaptı.

Kaymakam Tepeli yaptığı konuşmada Şehitlerimizin ve gazilerimizin 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla bir kahramanlık destanı yazdıklarını ifade ederek “15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 100 yıl önce Çanakkale savaşında ve Kurtuluş Savaşında milletimizin karşısına çıkma cesaretini gösteren emperyalist güçler, boylarının ölçüsünü almışlardı. 15 Temmuz akşamı bu millet, yeniden bir destan yazdı. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi birlik ve beraberlik içinde istiklal ve istikbal mücadelesi vermiştir. 15 Temmuz, demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşların, hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerin zaferidir” dedi.

Konuşmanın ardından Müftülük personeli tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu ve İlçe Müftüsü Kazım Ünsal tarafında dualar okundu. Saatler 00.13’ü gösterdiğinde tüm camilerden sela okunması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa seslenişi meydanda kurulan ekranda canlı olarak izletildi. Program, 15 Temmuz sergisinin gezilmesi, gece boyunca marşlar ve 15 Temmuz belgeselleri eşliğinde sabah saatlerine kadar demokrasi nöbeti tutulması ile son buldu.