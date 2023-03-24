Koçarlı zabıtası Ramazan ayında fırın ve market denetimlerini sıkılaştırıldı

Aydın’ın Koçarlı İlçesinde ramazan ayının girmesi ile birlikte Koçarlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ekipleri fırın ve market denetimlerini sıkılaştırdı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pide başta olmak üzere unlu mamuller ve tatlılara olan talep arttı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatı ile harekete geçen Koçarlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki fırınlar, pasta ve tatlı imalathanelerine ve marketlere yönelik denetimlerini yoğunlaştırarak hijyen, gramaj ve fiyat konusunda denetim yaptı.

Başkan Kaplan, her zaman yapılan denetimleri Ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırdıklarını ifade ederek, “Ramazanda denetlemelerimizi daha da sıkılaştırdık. Halkımıza eksik gramajlı ekmek ve pide satan, hijyenik olmayan fırınlara ve satış yerlerine göz açtırtmayacağız. Ekiplerimiz işletmelerin üretim, depo ve satış yerlerini titizlikle inceleyerek, ürünlerin tazeliği, gramajı, saklama ve hijyen yönünden kontroller gerçekleştirdiler” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca denetimlerin sadece fırınlar ile sınırlı kalmadığını ifade ederek, “Çalışmalarımız fırın denetimleri ile sınırlı kalmayacak. Sofralarımızın en başında gelen temel gıdamız olan ekmeklerimizin ve pidelerimizin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesini sağlayacağız. Marketlerimizde de son tüketim tarihi ile bozuk ve uygunsuz ürünlerin satışını önlemek için titizlikle çalışıyoruz. İşyerini bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Temiz ve hijyenik kurallara uygun ortamda üretilen pide ve ekmekleri tüketmek her vatandaşın hakkıdır. Vatandaşlarımızın da herhangi bir istek, şikayetlerini ve olumsuzlukları Belediyemiz zabıta ekiplerimize bildirebilirler” diye konuştu.