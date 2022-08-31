Koçarlı Zabıtası denetimlerde affetmiyor

Koçarlı Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunarak halkın sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik yaptığı denetimleri aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelinde market, bakkal, büfe ve şarküteri gibi işletmelerde denetim gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflarda satışa sunulan yüzlerce ürüne el koyarak imha etti.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimi yapmaları için Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatı ile ilçe genelinde denetimleri sıklaştıran ekipler, son tüketim tarihi geçmiş ürünleri satışa sunan işletmelere tutanak tutarak ürünlere el koydu ve cezai işlem uyguladı. El konulan ürünler, yapılan kontrollerin ardından görevlilerin gözetiminde çöp toplama alanında imha edildi.

İşletmelerde sürekli olarak yaptığı etiket ve son tüketim tarihi kontrollerini sıklaştıran Koçarlı Belediyesi Zabıta Ekipleri, ayrıca hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, raf düzeni gibi denetimlerde de uyarılarda bulunuyorlar, tekrarı halinde ise cezai işlem gerçekleştiriliyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yapılan denetimlerin vatandaşların sağlığı açısından önemli olduğunun altını çizerek, “Halkımızın sağlığını korumakta bizlerin görevidir. Para kazanmak uğruna hemşerilerimizin sağlığıyla oynayanlara müsaade etmeyeceğiz.

Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin son tüketim tarihlerine mutlaka bakmalarını, Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmeleri tespit ettiklerinde belediyemiz zabıta birimimizi arayarak şikayet etmeleri halinde zabıta ekiplerimiz ilgili işletmelere gidip gerekli denetimleri yapacak ve ürünleri toplayıp imha edecektir. Ayrıca bozuk çıkan ürünleri de zabıta birimimize bildirmelerini istiyoruz. Bu konuda duyarlı olan vatandaşlarımıza ve hassasiyet gösteren işletmelerimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.