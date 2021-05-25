Koçarlı, spor yatırımlarında çağ atlıyor

Koçarlı’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Koçarlı Belediyesi’nin iş birliğinde yapımı tamamlanmak üzere olan gençlik ve spor yatırımları, Haziran ayının ikinci haftası itibariyle hizmete açılacak. Koçarlı’da ilk kez hayata geçecek olan açık ve kapalı halı sahaların yanı sıra gençlik merkezi, yüzme havuzu ile öğrenci yurdu içinse bu yılın ikinci yarısında düğmeye basılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mikail Kavaklı, Koçarlı’daki tamamlanma aşamasına gelen yatırımlara ilişkin hizmet turuna çıktı. İlçede yapımı sona ermek üzere olan açık ve kapalı halı sahalar, yenilenen Vali Şenol Engin Stadı, gençlik merkezi, tenis sahası ile yeni yapılacak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu alanında yapılan inceleme gezisinde, basın mensuplarına yatırımlarla ilgili olarak bilgilendirmede bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, “İlçemizde Bakanlığımız ve Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan’ın işbirliğiyle yapım ve yenileme çalışmalarına başladığımız halı sahalarımızla stadımızı Haziran ayında hizmete açıyoruz. Gençlik Merkezi ve KYK Yurdumuz içinse en kısa zamanda çalışmalar başlayacak” dedi.

“Belediye yaşam alanı oluşturacak”

İnceleme gezisinin ardından yatırımlara ilişkin bilgilendirmede bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Açık ve kapalı halı sahamız, stadımız ve soyunma odalarımızın yenilenmesi, portatif tribün ve tenis kortumuzdaki çalışmalar bir ay içinde tamamlanarak açılışa hazır hale gelecek. Açık ve kapalı halı sahalarımızla birlikte sosyal tesislerimizin bulunduğu nokta, Koçarlı Belediyemizin de yapacağı çevre, park ve düğün salonu düzenlemesiyle birlikte aynı zamanda bir yaşam alanı olacak. Kapalı tribün ve tenis kortumuzla birlikte stadımızdaki çalışmalar tamamlandı. Düzenlenmesi ve diğer alanların birleşmesi için de Koçarlı Belediye Başkanımız destek verecek. Buraya aynı zamanda kapalı portatif yüzme havuzu da gelecek” dedi.

“Koçarlı’ya 5 milyon liralık yatırım yaptık”

Koçarlı’ya en kısa zamanda gençlik merkezi ve KYK Yurdu kazandırılması için çalışmalara başlanacağını belirten Fillikçioğlu, “Başkanımızın gayretleriyle kapalı spor salonumuzun bakım ve onarımı da yapılacak ancak kendisinin buranın komple yenilenmesiyle ilgili de bir talebi var. Stadımız da en kısa sürede yenilenerek sezona hazır olacak. Ayrıca yeni öğrenci yurdunun yıkılarak yeniden yapılması da gündeme alındı. Çalışmalarımız tamamlandığında Koçarlı’da gençlik merkezinden öğrenci yurduna, kapalı halı sahasından salonlara kadar tüm spor tesislerimiz yenilenmiş olacak. Koçarlı’da toplamda 5 milyon liralık gençlik ve spor yatırımı kazandırdık” ifadelerini kullandı.

“2.5 milyon liralık proje hayata geçecek

Açık ve kapalı halı sahalar için daha önce bataklık halinde bulunan ve toplamda 22 bin 500 metrekarelik alanın ıslah edildiğini söyleyen Başkan Kaplan, “Koçarlı-Söke yolundaki bu noktayı insanlarımızın buluşma noktası haline getirmek istiyoruz. Açık halı sahamız tamamlandı. Pandemi sonrası için buradaki kapalı halı sahamız karantina sürecinde özellikle kadınlarımızın da fazla kilolarından kurtulması için de hizmet verecek. Burada belediye olarak 1 milyon 200 bin lira maliyetli 2 metrenin üzerinde dolgu çalışmasını da biz üstlendik. Ayrıca çevre düzenlemesi kapsamında soyunma odalarından, kafelere, yan bağlantı yollarına kadar 2.5 milyon liralık da sosyal yaşam alanlarına dönük projemiz hayata geçecek. Bu maliyetin 1 milyon lirasını ise Gençlik ve Spor Bakanlığımız karşılayacak” dedi.

“Koçarlı ilk kez halı saha ile tanıştı”

Koçarlı’nın 1977 yılından kalma bir kapalı spor salonuna sahip olduğunu belirten Başkan Kaplan, “Bu tesis 44 yıldan bu yana cevap veriyor ancak şu da var ki ilçemiz 1980’den bu yana ciddi anlamda hiç bir spor yatırımı almamış durumdadır. Bugün geldiğimiz noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilçemizdeki yatırımlarından bahsediyoruz. İlçemiz ilk defa halı sahayla tanışmasının yanında futbol sahamızın UEFA standartlarında düzenlemesi de yapıldı. Bu futbol sahasının yanında yürüyüş yolu da yapıldı. Uygun zemini biz hazırladık. Buraya ayrıca yürüyüş yolunun dışında belediye olarak her yaş grubunun da spor yapması için gerekli spor aletlerini de koyduk. Çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Stadımızda çay ocağı ve kafeterya da yapacağız. Çoğu ilçede olmayan tenis kortuyla da Koçarlı’mızı tanıştırdık” diye konuştu.

“Yeni bir kapalı spor salonu yapacağız”

Yarı olimpik yüzme havuzla ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Kaplan, “Yılın ikinci yarısında bu çalışmalarla ilgili de ihaleler yapılarak her yaş grubuna hitap edecek şekilde yüzme havuzunu da ilçemize kazandıracağız. Kapalı spor salonunu da 2022 yılı içerisinde yıkıp 2023 yılına yetiştirmek için de bir gayret içerisindeyiz. Biz tüm kamusal ve belediye yatırımları noktasında Cumhuriyetin 100. Yılında problemsiz bir Koçarlı’yı halkımıza armağan etme hedefindeyiz. Tüm bu yatırımların kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu’na, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu’na, Sayın Kaymakamımız Ersin Tepeli’ye ve bu çalışmalarda emeği geçen belediye personelimize de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İşimize bakıp, yolumuza devam ediyoruz”

61 yıldır yatırımlar almayan Merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in ilçesi Koçarlı’da spor yatırımlarının yanında diğer tüm yatırımlar için de devredeyiz” diyen Başkan Kaplan, “Öncelikle Koçarlı’mızda kaymakamlık ve eski hastane binamızın dışında diğer tüm kamu binalarımızı yıkıp yerine yenilerini yapacağız. Biz alt ve üst yapı sorunların aşmış bir Koçarlı’yı Koçarlı halkına hediye etmek istiyoruz. Bu enerjimiz Aydın’ın 17 ilçesine de örnek olsun diyoruz. Hoşuna gitmeyenler, en güzel eserleri de Rahmetli Menderes’in ifadesiyle bir zarar olarak görenler mutlaka olacaktır. Biz kimin ne dediğine değil işimize bakıp yolumuza devam ediyoruz. Tüm bu yatırımlar ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.