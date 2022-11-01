Koçarlı, Sevgi yolu Sanat ve Kültür Sokağı’na kavuşuyor

Koçarlı’da Kocababa Deresi peyzaj düzenlemesi ve sokak yenilemesi çalışmasının ardından ikinci etabının stardı verildi.

Durmuş Terzioğlu caddesinde devam eden Kocababa Deresi Sokak Yenileme ve Peyzaj Çalışmalarının birinci etabı tamamlanmasının ardından Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ikinci etap çalışmaları için Uysal Yapı Elemanları Firma Yetkilisi Değer İpek ile sözleşmeyi imzaladı.

İmzaların atılmasının ardından Başkan Kaplan eksikleri yerinde tespit etmek ve esnaflar ile vatandaşların görüşlerini almak için yapımı devam eden Sevgi yolu Sanat ve Kültür Sokağı’nda incelemelerde bulundu. Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli’nin de eşlik ettiği incelemelerde Başkan Kaplan ve Kaymakam Tepeli çalışmalar hakkında projeyi hazırlayan mimar ve mühendislerden bilgi aldı.

Kocababa Deresi peyzaj düzenlemesi ve sokak yenilemesi çalışması ile hayata geçirilecek olan Sevgi yolu Sanat ve Kültür Sokağı hakkında açıklamada bulunan Başkan Kaplan, tüm girişimlerinin Koçarlı’nın değişmesi ve daha da güzelleşmesi için olduğunu ifade ederek, “Kocababa Deresi ıslah çalışmaları tamamlanmasının ardından vakit kaybetmeden peyzaj düzenlemesi ve sokak yenileme çalışmalarına başladık. İlçemizin sokaklarını kötü görüntüsünden kurtarmak için söz vermiştik ve tutuyoruz. Kocababa Deresi’nin peyzaj düzenlemesi ve sokak yenilemesi çalışması tamamlandığında ilçemizin çehresi de yepyeni bir görünüm kazanacak” dedi.

Başkan Kaplan yapılan çalışmalar ile ilgili esnafların ve vatandaşlarında görüşlerini aldıklarını belirterek, “Durmuş Terzioğlu Caddesinin Sevgi yolu Sanat ve Kültür Sokağına dönüştürülmesi çalışmalarını İlçe Kaymakamımız Ersin Tepeli ile birlikte yerinde inceledik. Şu anda uygulama projesinde hemşerilerimizin de görüşlerini alarak yaptığımız gerekli düzenlemelere bağlı olarak çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Tüm çalışmaları ilk başladığı günden bu yana yakinen takip ediyoruz. Temennimiz en kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin nefes almasını sağlamaktır. Durmuş Terzioğlu caddesinde yapımı devam eden çalışmaların birinci etabı tamamlandı. İkinci etapta ise kırma taşlar ile sokaklar ve kaldırımlar düzenlenerek, hem esnaflarımız hem de halkımız yeşillikler içerisinde dinlenme alanlarına kavuşacak. Sokaklarımız ağaçlandırma ve çiçeklendirme yapılarak görsel şölen oluşturulacak. Koçarlı’nın gözde sokaklarından olacak olan bu sokağımızda panayırlar, sergiler gibi sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleşecek. Sokaklarımızın için yenilenmenin adımı olan bu projemiz zamanla ilçemizin diğer sokaklarında da gerçekleşecek” diye konuştu.