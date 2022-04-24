Koçarlı polisi hırsızlara göz açtırmıyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yıl başından bu yana meydana gelen 14 hırsızlık olayı polis ekipleri tarafından aydınlatırken, 5 şüpheli tutuklandı.

Koçarlı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar ile suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, ilçede yıl başından bu yana meydana gelen 15 hırsızlık olayının 14’ü aydınlatıldı. Hırsızlık olayları ile ilgili gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 5’i tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 şüpheliyi de yakalama çalışmaları sürüyor. Hırsızlık olaylarında çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.