Koçarlı ‘Pide Turizmi’nin başkenti olacak

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı’da yetişen çam fıstığının coğrafi işaret tescili almasının ardından ilçeye özgü çam fıstıklı pidenin de Koçarlı’nın tanıtımına katkı sağlaması için çalışma başlattı. İlçedeki pidecilerle makamında bir araya gelen Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, Koçarlı’yı pide sayesinde gastronomi turizmiyle de tanıştırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Koçarlı’daki ustalar tarafından, odun ateşinde yaklaşık 75 sene önceki aynı usullerle fırınlardan çıkartılan ‘Koçarlı Pidesi’ne katılan malzemelerin günlük ve organik olmasının yanı sıra hamurunun doğal yöntemlerle makine kullanılmadan hazırlanması lezzet standardını değişmeden korurken, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye özgü pide ile ilgili tanıtım atağı başlatacaklarını açıkladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Çakırbeyli Mahallesi girişindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin açılmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğraması beklenen Koçarlı’nın, çam fıstıklı pide ve ilçeye özgü enfes pide çeşitleri sayesinde gastronomi turizmi ile tanışması için de kolları sıvadı. Koçarlı’daki pidecilerde yaklaşık 15 yıldır ciddi rağbet gören çam fıstıklı pide ile ilçedeki işletmelere özgü pide çeşitlerini daha geniş kitlelere tanıtmak için çalışma başlatacaklarını söyleyen Başkan Kaplan, Koçarlı’nın pide turizminde hatrı sayılır bir noktaya gelmesi için önünde hiçbir engel bulunmadığını kaydetti.

“Ünlü gurmeler Koçarlı pidesine tam not veriyor"

Koçarlı’daki pide salonu işletmecisi ve ustası Alaattin Yamaç, Cengiz Nasır, Hamit Tosun, Oktay Parlak ve Hasip Efe Uğur ile makamında bir araya gelen Başkan Kaplan, gastronomi turizmi kapsamında pideyle ilgili başlatmayı planladıkları tanıtım atağına dönük olarak fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda işletmecilerin tanıtıma dönük fikirlerini dinleyen Başkan Kaplan, Koçarlı’nın gastronomi turizmi ile ilgili potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Toplantıda pide işletmecileri adına konuşan Hamit Tosun, “Kıymalı, kaşarlı, peynirli, kesikli, Antep fıstıklı, dondurmalı, meyveli ve çam fıstıklı başta olmak üzere farklı çeşitlerde hazırladığımız Koçarlı Pidesi’nin lezzeti Aydın’da benzersizdir. Bunu ilçemize gelip pidelerimizden tadan ünlü gurmeler de söylüyor. İlçemize hafta sonları pide yemek için yüzlerce insan akın ediyor. Koçarlı Pidesi de artık kendini bu anlamda ispatladı. İlçemizde bulunan beş pide işletmemizde dışarıdan gelen insanlarımızı ağırlayacak kapasiteye sahip durumdadır. İşletmeciler olarak da aramızda ciddi bir dayanışma ve beraberlik söz konusu. Rakip değil bir ekip sağduyusuyla ve belediye başkanımız olarak da sizin öncülüğünüzde pidemizle ilgili tanıtım atağı başlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tanıtım için üzerimize düşeni yapacağız”

Koçarlı’da Merhum Börekçi Mustafa Sertçe’nin ustalığında yaygınlaşan ve yaklaşık 75 yıllık mazisi olan pidecilik kültürünü halen yaşatmaya devam eden ustalara ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden ve tanıtımla ilgili olarak üzerlerine düşeni yapacaklarının sözünü veren Başkan Kaplan, “Pandeminin ardından ilçemizin ‘Gastronomi Turizmi’nde de pidemiz vesilesiyle söz sahibi olmasını çok önemsiyoruz. İlçemize dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlayan pide işletmelerimiz Koçarlımız için adeta gönüllü tanıtım elçiliği yapıyor. Bu anlamda en son coğrafi işaret tescili alan çam fıstığımızla hazırlanan çam fıstıklı pide de damak tadına benzersiz bir lezzet sunmasıyla da öne çıkıyor. Özellikle de son yıllarda Koçarlımız damak tadına düşkün bir çok insanımızın pide lezzetini tatmak için uğrak noktası haline geldi. İlçemiz ulaşım açısından elverişli olmasıyla da önemli bir konumda bulunuyor. Hep birlikte pidemizi yurdumuzun değişik yerlerindeki daha geniş kesimlere tanıtmak için üzerimize düşeni yapacağız. Koçarlı’nın pide turizminde hatrı sayılır bir noktaya gelmesi için önünde hiçbir engel yok” dedi.

Toplantının ardından işletmeciler tarafından kendisine çam fıstıklı pide takdim edilen Başkan Kaplan teşekkürlerini ileterek pidecilerle işbirliği halinde tanıtım atağı başlatma sözünü yineledi.