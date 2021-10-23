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Koçarlı MYO oryantasyon eğitimini gerçekleştirdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi, uzaktan ve yüz yüze olmak üzere 2 etapta gerçekleşti.

AYDIN 23.10.2021, 09:55
Koçarlı MYO oryantasyon eğitimini gerçekleştirdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi, uzaktan ve yüz yüze olmak üzere 2 etapta gerçekleşti.

Okul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın açılış konuşması ve Koçarlı Meslek Yüksekokulu bünyesindeki programlarda görev yapan akademik personelin kendilerini öğrencilere tanıtması ile başlayan oryantasyon eğitimi, Öğr. Gör. Orhan İlksoy Bostancıoğlu’nun sunumu ile devam etti. Program öğrencilerden gelen Soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

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