Koçarlı MYO Öğrenci-Sektör buluşması gerçekleşti
Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Laboratuvar Teknolojisi Programı Kariyer Günleri Etkinliği, çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Laboratuvar Teknolojisi Programı Kariyer Günleri Etkinliği, çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Öğrenci ve sektör temsilcilerinin buluştuğu etkinlik, Koçarlı Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Hilal Demirpençe’nin moderatörlüğünde 85 kişilik katılımla gerçekleşti. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın program hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasının ardından sektör temsilcileri tarafından istihdam edilecek personeldeki beklentiler ve eksiklikler konuşularak bu eksiklerin nasıl giderileceğine yönelik projeksiyonlar ortaya kondu.
Laboratuvar Teknolojileri programında eğitimlerini sürdüren öğrencilerin mezuniyet sonrası sektörde görev alabilecekleri alanların tanıtıldığı toplantıda, staj ve istihdam konusundaki sorular sektör temsilcileri tarafından cevaplandı.Pandemi sürecinin sona ermesi ve eğitimlerin yüz yüze gerçekleşmesinin temenni edildiği toplantı, kapanış konuşmalarının ardından sona erdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Everton
|17
|32
|5. Tottenham
|16
|29
|6. Man City
|15
|29
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12