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Koçarlı MYO 2020-2021 Güz Yarıyılı Performans Değerlendirme toplantısı gerçekleşti
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Performans Değerlendirme Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.
AYDIN 04.01.2021, 15:42
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Performans Değerlendirme Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.Öğr. Gör. Evrim Çevik moderatörlüğünde yapılan ve Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya; Üretimde Kalite Kontrol, Organik Tarım, Laboratuvar Teknolojisi, Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Program öğrencileri ve akademik personeli katıldı. Toplantıda, öğrencilerle güz dönemi boyunca gerçekleştirilen çevrimiçi eğitim süreci değerlendirildi. Öğrencilerin görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantı, yeni yılda ve dönemde başarı temennileri ile son buldu.
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