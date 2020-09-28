Koçarlı Menderes Halk Ekmek güçleniyor
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI NEDİM KAPLAN KOÇARLI BELEDİYESİ MENDERES HALK EKMEĞİN VATANDAŞLARA EKMEKLERİ DAHA HIZLI VE TAZE ULAŞTIRMASI İÇİN İKİ YENİ MİNİBÜSÜ BELEDİYE BÜNYESİNE KAZANDIRDI.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Koçarlı Belediyesi Menderes Halk Ekmeğin vatandaşlara ekmekleri daha hızlı ve taze ulaştırması için iki yeni minibüsü belediye bünyesine kazandırdı.
2020 yılına belediye bünyesine kazandırılan 12 araç ile başlayan Koçarlı Belediyesi, yıl içerisinde 1 arazöz, 2 yeni minibüs, 2 çöp kamyonunu bünyesine katarak araç sayısını 17’ye çıkarmıştı. Koçarlı Halk Ekmek bünyesine kazandırılan 2 minibüs ile belediye envanterinde 19 araç vatandaşa hizmet için hazır bulunuyor.
Göreve geldiği gün itibariyle hedeflerine hızlı adımlarla ulaştıklarını kaydeden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Hizmet kalitemizi arttırmak ve Koçarlı halkının hakkı olan, yıllardır alamadığı hizmete kavuşturmak adına gece gündüz çalışıyoruz. Bu hizmetlerden bir tanesinde Koçarlı Menderes Halk Ekmek. Vatandaşlarımızdan tam not alan ve kaliteli ve hijyen standartlarına uygun olarak üretilen ekmeklerimiz bünyemize kazandırdığımız yeni araçlarımızla vatandaşlarımıza hızlı şekilde ulaşacak. İlçemize hayırlı olsun" dedi.
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:51
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:59
|Yatsı
|20:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0