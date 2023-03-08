Koçarlı İlçe Kütüphanesi bu kez kadınları ağırladı

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Koçarlı Halk Kütüphanesi işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Koçarlı Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen, “Kütüphanede Hayat Var” temalı kadınlar günü etkinliğine öğrencilerin anneleri katılırken, katılımcı kadınlara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler tarafından çeşitli etkinlikler sunuldu. Müzik, resim ve sanat aktiviteleri ile keyifli zaman geçiren kadınlar ayrıca Kütüphane sorumlusu Emine Önder’den kütüphane kültürü, işleyiş, üye olma, kitap alma ve teslim etme konularında bilgi aldı

Etkinlik sonrası kütüphaneye üye olan kadınlara ayrıca Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına çeşitli hediyeler verildi.

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu yaptığı açıklamada “Düzenlediğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliğinde hem öğrencilerimizin anneleri ile tanışarak kadınlar günlerini kutlamak hem de bu vesile ile kütüphanemizi tanıtmak istedik. “Kütüphanede Hayat Var” sloganımız ile vakit müsait olan öğrenci velisi kadınları davet ettik. Sağ olsunlar bizleri kırmayarak etkinliğimize katılım sağladılar ve öğretmenlerimiz ile keyifli vakit geçirdiler. Bu vesile ile Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz” dedi.