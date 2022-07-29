Koçarlı Halk Eğitim bir yılını değerlendirdi

Koçarlı Halk Eğitim Merkezinin dönem faaliyetlerinin aktarıldığı “İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı” gerçekleşti.

Koçarlı Belediyesi, 14 Mayıs Milli İrade Konferans salonunda Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Kamu Kurum Kuruluşları Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve temsilcileri, Mahalle Muhtarları, Okul Müdürleri ile İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı değerlendirilmesi yapılırken, açılan kurslar ve gelecek eğitim öğretim döneminde açılması planlanan kurslar ile ilgili konular ele alınarak, komisyon tarafından sunulan görüş ve talepler ile birlikte 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı planlanması gözden geçirildi.

Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Nas toplantıda gerçekleştirdiği sunumda, Halk Eğitim Merkezinin 2021-2022 Eğitim yılının yoğun bir çalışma temposuyla geçtiğini açıklayarak, “Yıl boyunca 65 mesleki, 152 genel olmak üzere toplam 217 kurs açtık. Bu kurslarımıza 2 bin 46 kadın, bin 40 erkek olmak üzere toplam 3 bin 85 kursiyeri meslek sahibi yaptık” dedi.

İlçenin en kalabalık eğitim kurumu olduklarını ifade eden Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Nas, “Yılda ortalama 2 bin 500 kursiyer ve 60 öğretmen ve usta öğretici ile ilçenin en kalabalık eğitim kurumu olarak görev yapmaktayız. Çağın ihtiyaçlarına cevap verip, yenilikçilik oluşturabilen bir kurumuz. Yeniliklerin öncüsü nesiller yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Merkezimizde yeni kurslarımız için kayıt başvuruları almaya devam ediyoruz. Ayrıca Belediyemiz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile işbirliğinde açtığımız spor kurslarında hem Koçarlı İlçemizde hem Aydın İlimizde hem Türkiye çapında başarılar elde edilmesine katkı sağladık” dedi.

Toplantıya katılan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, toplantının görüş ve talepler bölümünde yaptığı konuşmada, “Halk Eğitim Merkezimiz güzel çalışmalara imza atıyor. Özellikle spor alanında açılan kurslar olmak üzere kırsal kesimlere de ulaşılabilirlik açısından bizler de belediye olarak her desteğe açığız” dedi.

Gerçekleşen toplantı sonucunda kırsal kesimde daha fazla kurs merkezi açılması ve üretime yönelik kurslara daha fazla önem verilmesi yönünde kararlar alındı.