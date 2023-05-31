Koçarlı, geleneksel Çocuk Oyunları ve Kukla Festivali ile şenlenecek

Koçarlı Belediyesi tarafından geleneksek hale getirilen ve bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan “Çocuk Oyunları ve Kukla Festivali’ne sayılı günler kaldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın girişimleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan festivalde Koçarlılı çocuklar eğlenerek unutamayacakları bir gün yaşayacak.

Ücretsiz olarak Koçarlı Belediyesi 14 Mayıs Milli İrade Konferans salonunda saat 13.30’da başlayacak olan çocuk oyunları festivalinde, kukla gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, sihirli balon gösterileri, Karagöz Hacivat oyunları, balon atölyeleri gibi etkinlikler yer alacak.

Hazırlıkları tamamlanan ve 3 Haziran’da gerçekleşecek olan festival için açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Belediyesi Çocuk Oyunları ve Kukla Festivalinin bu yıl ikincisini düzenlediklerini ve tüm çocukları beklediklerini ifade ederek, “Çocuk Oyunları ve Kukla Festivalimiz çocuklarımızın yıl sonu yaklaşırken keyifli bir şekilde yaz aylarına girmesine katkı sağlayacak” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz ve onlara da unutamayacakları bir gün geçirmesini sağlayacağız. Festival boyunca Kukla ve Karagöz Sanatçıları, Sihirli Balon sanatçıları birbirinden eğlenceli gösteriler yapacaklar. Bu festival ayrıca çocuklarımızın geleneksel sanatlarla tanışmasına katkı sağlayacak ve bir nebzede olsa çocukların sanal alemden uzaklaşmalarına yardımcı olarak çocuklara yeni ufuklar açacak. Festivalimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz” diye konuştu.