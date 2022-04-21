Koçarlı ’Çocuk Oyunları ve Kukla Festivali’ ile şenlenecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Koçarlı Belediyesi tarafından, ’Çocuk Oyunları ve Kukla Festivali’ gerçekleşecek.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın girişimleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleşecek olan festivalde Koçarlılı çocuklar 23 Nisan günü unutamayacakları bir gün yaşayacak. Ücretsiz olarak Koçarlı Belediyesi Konferans Salonu’nda saat 13.30’da başlayacak olan çocuk oyunları festivalinde, kukla gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, sihirli balon gösterileri, Karagöz Hacivat oyunları, balon atölyeleri gibi etkinlikler yer alacak.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada 23 Nisan’da gerçekleşecek olan, Koçarlı Belediyesi Çocuk Oyunları ve Kukla Festivaline tüm çocukları beklediklerini ifade ederek, “Çocuk Oyunları ve Kukla Festivalimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tam bir bayram havasında geçirmesine katkı sağlayacak. Çocuklara armağan edilen bu anlamlı günde biz de çocuklarımızın unutamayacakları bir gün geçirmesini sağlayacağız. Festival boyunca Kukla ve Karagöz Sanatçıları, Sihirli Balon sanatçıları birbirinden eğlenceli gösteriler yapacaklar. Bu festival ayrıca çocuklarımızın geleneksel sanatlarla tanışmasına katkı sağlayacak ve bir nebzede olsa çocukların sanal alemden uzaklaşmalarına yardımcı olarak çocuklara yeni ufuklar açacak. 23 Nisan’da Festivalimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz” diye konuştu.