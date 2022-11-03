Koçarlı Cemevi ve Kültür Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde geçtiğimiz Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle bağlandığı törenle temeli atılan Tahtacı Türkmenleri Derneği Cemevi ve Kültür Merkezi inşaatı hızla yükseliyor.

Koçarlı’da alevilerin yaşadığı Atatürk Mahallesi’nde vatandaşların Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan’dan cemevi talebinde bulunmasının ardından talebe duyarsız kalmayan Vali Aksoy ve Başkan Kaplan’ın girişimleri ile kısa süre içerisinde Cemevi ve Kültür Merkezi projesi için hazırlıklar tamamlandı. Koçarlı Belediyesi tarafından kamulaştırılarak, Koçarlı Belediyesi, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile birlikte hayata geçirilen projenin temel atma töreni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans sistemi katılımıyla yapıldı.

6 ay gibi kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanan Tahtacı Türkmenleri Derneği Cemevi ve Kültür Merkezi inşaatının giriş katı 1 ay içerisinde kısmen tamamlanırken, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Dernek Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarımız Ali Zaynık ile birlikte devam eden inşaatta alanında incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından açıklama yapan Başkan Kaplan, çevre düzenlemesi ile bölgenin en güzel ve modern cemevlerinden birini hayata geçirdiklerinin altını çizerek “Muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin Valimiz sayın Hüseyin Aksoy’dan ve bizlerden cemevi talebi olmuştu. Projeyi kısa sürede hayata geçirerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans sistemi ile katıldığı temel atma töreni ile inşaatımız başladı ve Koçarlı Atatürk Mahallesi Tahtacı Türkmenleri Derneği Cemevi ve Kültür Merkezimi Hızla Yükseliyor. Alevi vatandaşlarımızın önemli bir talebini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimizin ve hükümetimizin ilçemize yapmış olduğu destekler için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a şahsın ve Koçarlı halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.