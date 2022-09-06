Koçarlı Belediyespor sezonu açtı

Koçarlı Belediyespor, 2022-2023 sezonu açılışını yaparak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Koçarlı Belediyespor, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kulüp Başkanı Timur Yüksel, Teknik Direktör Hızır Balcı ve özel bir şirketin İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yüce, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özülkü, kulüp yöneticilerinin katıldığı törenle ilk antrenmanını yaparak yeni sezon çalışmalarına başladı.

Teknik Direktör Hızır Balcı nezaretinde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, başarılı bir sezon geçirme hedefi açıklayarak şampiyonluk sözü verdi.

Antrenman öncesi konuşan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, “İnşallah bu yıl da kazasız belasız, güzel bir sezon tamamlanacağını ümit ediyorum. Bize düşen Koçarlı Belediyespor’un arkasında olmak. Koçarlı her şey de marka olduğu gibi de sporda da marka olacak. Spor sadece futboldan da ibaret değil. Futbol takımımızda, Voleybol takımımızda yeni sezona iddialı giriş yapıyor. Ümit ediyorum ki rabbim bir hata vermezse Koçarlı Belediyespor futbolda da kendisini hak ettiği yere taşıyacaktır. Sporcu kardeşlerimize üstün başarılar diliyorum. Koçarlılı olmak bir ayrıcalıktır. Güzel bir sezonu biz de sizlerle birlikte geçirmek istiyoruz. İnşallah sizlerde bunun hakkını verirsiniz. Size olan inancım ve güvenim tamdır. Sezonumuz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Kaplan ayrıca, Koçarlılı vatandaşları da takımlarını desteklemek için oynanacak olan maçlara davet etti.

Takım Kaptanı Halim Dönmez ise, “Biz binleri Koçarlı stadına getireceğiz. Ben bu şampiyonluğa kalıbımı koyuyorum. Şampiyonluk sözü veriyorum. İlk günden beri yanımızdasınız. Bizde sizlere şampiyonluğu yaşatacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Nedim Kaplan’ın top vuruşu ile yeni sezon çalışmaları başlarken, tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.