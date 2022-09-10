Koçarlı Belediyesi’nden eğitime destek

Koçarlı Belediyesi öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz bir şekilde girmesi için sürdürülen çalışmalara destek vererek ilçe genelindeki okulların tamirat ve tadilat işlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelindeki okullarda başlatılan bakım ve onarım seferberliğini sürdüren Koçarlı Belediyesi eğitim öğretim yılının açılışına kısa bir süre kala eğitime destek vermek ve ilçede eğitim kalitesini artırmak amacıyla okullarda bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. İlçe genelinde gelen talepler üzerine okulların bakım tadilat, boya ve temizlik çalışmaları yaz tatili boyunca yapılan çalışmalarla tamamlanarak, okullar yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlandı. Koçarlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından son olarak Kızılcabölük Mahallesi’nde bulunan Kızıcabölük İlkokulu’nda boya, badana ve genel bakım yaparak eğitim-öğretim sezonuna hazır hale getirdi. Kızılcabölük ilkokulunda mesai yapan Fen İşleri ve Temizlik İşleri ekipleri, bir yandan okulda boya ve tadilat yaparken diğer yandan bahçe temizliği ve okul bahçesi düzenleme çalışması yaptı.

Başkan Kaplan, yapılan çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada amaçlarının yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilçedeki ihtiyaç olan okullarda genel onarım ve bakımını yaparak eğitim-öğretime hazır hale getirmek ve ilçedeki eğitim düzeyinin yükselmesine katkı sağlamak olduğunu ifade ederek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onların güvenle eğitime yeni bir başlangıç yapmaları için eksiklikleri ekiplerimiz tarafından gideriliyor. Talepler doğrultusunda okullarda tadilat, boya ve bahçe düzenlemesi gibi tüm hizmetleri gerçekleştirdik. Öğrenci ve öğretmenlerimizin daha iyi, daha güvenli ve daha hijyenik şartlarda eğitim-öğretime devam edebilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Eğitime desteğimiz her zaman devam edecek. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.