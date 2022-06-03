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Koçarlı Belediyesi Voleybol Takımı tiyatroda buluştu

Koçarlı Belediyesi Kız Voleybol takımında görev alan sporcu ve antrenörler tiyatro etkinliğinde bir araya gelirken, eğlenceli bir akşam yaşadı.

AYDIN 03.06.2022, 13:51
Koçarlı Belediyesi Voleybol Takımı tiyatroda buluştu

Koçarlı Belediyesi Kız Voleybol takımında görev alan sporcu ve antrenörler tiyatro etkinliğinde bir araya gelirken, eğlenceli bir akşam yaşadı.

Koçarlı Belediyesi Kız Voleybol takımı, Antrenör İsmail Birgi ile birlikte kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde ADÜ Kongre Merkezi’nde Adnan Menderes Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından sergilenen “Çantamdaki Ağırlık” adlı oyunu ilgi ile seyrederken, Tiyatro Topluluğu da sahneye koydukları oyun ve gösterdikleri performans ile katılımcıların beğenisini kazandı.

Sporun yanında çeşitli etkinliklerle sporcularını kültür ve sanat ile buluşturduklarını ifade Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Sporcularımızı sadece antrenmanlarda veya maçlarla desteklemiyoruz. Aynı zamanda sporun yanında kültür ve sanat etkinlikleriyle de moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını sağlıyoruz. Geleceğimizin mimari gençlerimiz bizler için çok önemliler. Gençlerimizin pozitif enerjileri bize daha çok güç veriyor” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, Koçarlı Belediyespor bünyesinde açtıkları futbol, basketbol, voleybol, badminton, güreş, judo ve çeşitli branşlardaki kurslara çocukları ve gençleri davet etti.

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