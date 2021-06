Koçarlı Belediyesi sosyal tesisleri kapılarını açtı

Normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte Koçarlı Belediyesi sosyal tesisleri de yeniden vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi.

Kademeli normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından Koçarlı Belediyesi bünyesindeki Adnan Menderes Kent Ormanı, Şehit Ragıp As Parkı, Çakırbeyli Parkı ile Adnan Menderes Parkı kapılarını açtı. 01 Haziran itibariyle kademeli normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte, Koçarlı Belediyesi bünyesindeki sosyal tesislerden olan Şehit Ragıp As Parkı, Çakırbeyli Parkı ve Adnan Menderes Parkı yeniden açılırken, özellikle serpme köy kahvaltısıyla vatandaşlardan tam not alan Adnan Menderes Kent Ormanı da yeniden hizmete hazır hale getirildi. Cihanoğlu Parkı’nda da geçtiğimiz süreçte başlayan düzenlemelerin tamamlanmasına az bir süre kalırken, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatıyla devam eden yapım çalışmalarına hız kazandırıldı.

“Sağlık tedbirlerini ön planda tutuyoruz”

Korona virüs salgınının başladığı günden bu yana sosyal tesislerde tedbiri elden bırakmadıklarını söyleyen Başkan Kaplan, "Tesislerimiz genelgede belirtildiği üzere 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Pazar günleri hariç diğer günlerde masaya servis hizmetimiz 21.00’a kadar sürecek. Tesislerimizin güler yüzlü personelimiz, kaliteli hizmet anlayışımız ve hijyen kurallarından ödün verilmeyen prensiplerimizle normalleşmede de vatandaşlarımızın tercih sebebi olacağına inanıyoruz. Tesislerimizde, maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok dikkat ediyoruz ve sürekli dezenfekte ediyoruz. Sosyal tesislerimizin dışında halkımızın çok ciddi rağbet gösterdiği Çakırbeyli Üretici Köy Pazarımız ile Dedeköy Üretici Köy Pazarı’mız da genelgeye göre ilerleyen süreçte yeniden açılacak. Normalleşme sürecindeki kurallara titizlikle uyularak yeniden kapılarını açtığımız sosyal tesislerimize tüm Aydınlı hemşerilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.