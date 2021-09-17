Koçarlı Belediyesi Merhum Menderes için hayır yaptı

Koçarlı Belediyesi tarafından Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes için vefatının 60. yıldönümü nedeniyle hayır etkinliği düzenlendi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, vefatının 60. yıldönümünde memleketi Aydın’a bağlı Koçarlı’da her yıl olduğu gibi ilçe belediyesinin düzenlediği hayır etkinliğinde okunan dualarla yad edildi.

Adnan Menderes Parkı önünde düzenlenen hayır etkinliğine, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Kanat, AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aylin Dağdeviren, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Koçarlı Müftü vekili Ünal Yıldız’ın okuduğu duaların ardından vatandaşlara tavuklu pilav ikramında bulunulan etkinlikte, Merhum Başbakan Menderes rahmetle yad edildi.

“Yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor”

Etkinlikte vatandaşlara hayır ikramında bulunmasının ardından yaptığı konuşmada, Merhum Başbakan Menderes’e rahmet dileyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Merhum Başbakanımız Menderes’in acısı tüm hemşerilerimiz için ilk günkü kadar tazedir. Kendisini asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Türkiye’nin kalkınması için büyük bir cesaret ve azimle yaktığı meşale yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Düzenlediğimiz hayır vesilesiyle, Demokrasi Şehidi hemşerimiz Merhum Menderes’e Allah’tan gani gani rahmet diliyor, yakınlarına da baş sağlığı dileklerimizi yineliyoruz” ifadelerini kullandı.