Koçarlı Belediyesi depremzede çocuklara moral oluyor

Koçarlı Belediyesi, deprem bölgesinden Koçarlı’ya gelen depremzede çocuklar için düzenlediği çeşitli etkinlikler ile moral vererek yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinliklerle gerek depremzede ailelere, gerekse ailelerin çocukları eğlenceli vakit geçiriyor. Koçarlı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Milli İrade Konferans Salonunda gerçekleşen tiyatro, film gösterimi, resim etkinliği ve müzik eşliğinde çocukları eğlendirerek, onlara moral veriyor.

Yaptıkları etkinlikler ile özellikle çocukların moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya gayret gösterdiklerini ifade ederek onlarla yakından ilgilendiklerini söyleyen Başkan Nedim Kaplan, “Çocuklarımızı depremin etkisinden bir nebze de olsa uzaklaştırmak istiyoruz. Sosyal hayata dönmeleri ve mutlu olmaları adına depremzede çocuklarımız için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz başta olmak üzere personellerimiz ile çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Tiyatro, sinema, müzik ve çeşitli etkinlikler ile çocukluklara moral olmak onların yüzünü bir nebzede olsa güldürmek çabalıyoruz. Bu çocuklarımız aileleri ile birlikte bizlere emanet. Kendilerini en iyi şekilde misafir etmek ise bizim boynumuzun borcu. Onlar için ne yapsak azdır. Depremzede çocuklarımızı aileleri ile mutlu etmek için ve çocuklarımıza depremin acılarını unutturmak istiyoruz” diye konuştu.