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Kocababa Deresi ıslah çalışmaları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Aydın iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Kocababa Deresine ıslah çalışması için ilk kazma vuruldu.

AYDIN 16.06.2021, 10:14
Kocababa Deresi ıslah çalışmaları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Aydın iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Kocababa Deresine ıslah çalışması için ilk kazma vuruldu.

Aydın’ın Koçarlı ilçe merkezinden geçen Kocababa Deresine ilk kazma vurularak ıslah çalışmalarına başlandığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, “Koçarlı ilçe merkezinden geçen, Kocababa Deresinde zaman zaman oluşan taşkınlarla yerleşim yerlerine zarar verdiği bilinmektedir. Tekrar aynı sorunlarının yaşanmaması ve ilçe merkezinin daha estetik bir görünüme kavuşması için 1,4 kilometre olan Kocababa Deresinde ıslah çalışması yapılacaktır. Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Koçarlı ilçe merkezi taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin edilmiş; ilçe merkezinin estetik bir görüntüye kavuşması ve vatandaşlarımızı rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik ortadan kalkmış olacaktır” dedi.

Genel Müdür Yıldız, “Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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