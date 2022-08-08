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Kızılcaköylü kadınlar bu sefer nöbet için değil eğlence için davet ettiler

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Kızılcaköy Mahallesi’ne yapılması planlanan Jeotermal Santrali’nin (JES) mahkeme tarafından ikinci kez iptal edilmesi üzerine yemekli eğlence düzenleyen Kızılcaköylü kadınlar bu sefer nöbet değil eğlence için davet etti.

AYDIN 08.08.2022, 13:41 08.08.2022, 14:18
Kızılcaköylü kadınlar bu sefer nöbet için değil eğlence için davet ettiler

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Kızılcaköy Mahallesi’ne yapılması planlanan Jeotermal Santrali’nin (JES) iptal edilmesi için mücadele eden Kızılcaköylü kadınlar bu sefer nöbet için değil eğlence için davet ettiler. Bölgede yapılması planlanan santral ile ilgili mahkemeden ikinci kez ’ret’ kararı çıkması üzerine, mahkemeyi kazanan vatandaşlar, 10 Ağustos günü köy meydanında yemekli eğlence gerçekleştirecek.

Sosyal medya üzerinden kazandıkları hukuk mücadelesini kutlayan Kızılcaköylüler, “Jeotermal Kızılcaköy’den gitti. Eğlencemize hepiniz davetlisiniz” notuyla herkesi düzenledikleri geceye davet etti. Kadınlar, düzenledikleri program çerçevesinde hem yemek verip hem de eğleneceklerini belirttiler.

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