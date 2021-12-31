Kızılcabölük HİS Göleti kırsal kalkınmaya destek oluyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yapımı tamamlanan Kızılcabölük Hayvan İçme Suyu Göleti (HİS) kırsal kalkınmaya destek oluyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Aydın’da yaptığı yatırımlarla bereketli toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Aydın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada; “Aydın’a bir gölet daha kazandırdık. Koçarlı ilçesine bağlı Kızılcabölük Mahallesi’nde yapım çalışmaları tamamlanan “Kızılcabölük Hayvan İçmesuyu Göleti” sayesinde bölgede yapılan hayvancılık arttırılarak kırsal kalkınmaya destek sağlanmıştır. Temelden 15 metre yüksekliğe sahip gölet, 96 bin metreküp su depolama hacmine sahiptir. Bölgede oluşan son yağışlar ile gölet rezervuarı tamamen dolmuş olup, dolusavak bölümünden fazla suyun tahliyesi yapılmaktır. Gölet, bölge çiftçilerimizin hizmetindedir” dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız son olarak; “Bu projelerin yapılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye sonsuz şükranlarımızı sunarım” açıklamasında bulundu.