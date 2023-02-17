Kırmızı yelekliler, depremzede çocuklara moral oldu

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve “kırmızı yelekliler” olarak bilinen ekipler, gerçekleştirdikleri yüz boyama ve oyun etkinliği ile depremzede çocuklara moral oldu.

Kahramanmaraş Depremi’nin ardından Aydın’a gelen depremzede aileler Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilmeye devam ediyor. Yaşadıkları acıyı unutmaya çalışan depremzedelere destek olmak için Aydın genelinde gönüllü vatandaşlar ve kurumlar da harekete geçerken, çocuklar da unutulmuyor. Bu çerçevede ‘kırmızı yelekliler’ olarak bilinen Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeller de depremden etkilenen çocuklar için düzenledikleri etkinlik ile moral oldu. Nazilli Otizm Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü personelinden oluşan ekip ile düzenlenen yüz boyama ve oyun etkinliğinde, çocukların keyifli bir gün geçirmesi sağlandı.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Müdürümüze bağlı Nazilli Otizm Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü personelimiz depremden etkilenen çocuklarımız ile etkinlik yapıp keyifli bir gün geçirdik sözleştik sık sık bir araya geleceğiz. El birliği ile saracağız depremin acılarını” ifadelerine yer verildi.