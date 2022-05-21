Kırılan leylek yuvasını ADM ekipleri düzeltti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde aydınlatma direğinin üzerinde bulunan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen leylek yuvası ADM Elektrik tarafından yenilendi.

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde hizmet veren ADM Elektrik ’Leyleklere Yeni Yuva’ projesi ile aydınlatma direklerinin üzerine kurdukları özel platformlarla her yıl binlerce leyleğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. ADM Elektrik tarafından Bozdoğan ilçesi kırsal Ziyaretli Mahallesi’ndeki baraj yolunda bir aydınlatma direğinin üzerinde bulunan leylek yuvarı şiddetli rüzgardan zarar gördü. Rüzgarın etkisi ile devrilen yuvada bulunan 3 yavru leylekten biri yuvadan düşerek diğer ikisi de devrilen yuvanın altında kalarak telef oldu.

Yuva yenisi ile değiştirildi

Yuvanın devrildiğini fark eden çevre sakinlerinden Hayriye Elmacı durumu Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de konuyu Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürü Egemen İşcan ve ADM Elektrik Nazilli işletme şefi Mustafa Taklak’a iletti. Bölgeye gelen Nazilli DKMP Şefliği yetkilileri devrilen yuvadan kurtulan serçe yavruları ile ilgili gerekli müdahaleler yapılarak yavru kuşlar korumaya alınırken, ADM’nin teknik personelleri de direkteki kıvrılan platformu çıkararak yenilendi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü yuvanın yenilenmesinde ve yavru kuşların koruma altına alınmasında emeği geçen yetkililere teşekkür ederek, "Yavrularını tam büyütme aşamasındayken meydana gelen kaza nedeniyle kaybeden ebeveyn leyleklerin ne yapacakları gözlemlenecek. Muhtemelen yuvanın tekrar oluşturulması için çaba gösterecekler. Tekrar çiftleşip kuluçkaya yatma ihtimalleri var. Yuva yakınında oturan ve olayı görüp bizleri bilgilendiren duyarlı doğasever Hayriye Elmacı’yla görüştük. Süreci takip ederek bizleri konu hakkında bilgilendirecek. Aydın DKMP, Ege Üniversitesi ve EKODOSD işbirliğiyle bölgemizde yuva kontrolleri yaparak, hem yuvaların güvenliğiyle, hem de atıklara dolanan yavrularla ilgili bir çalışma gerçekleştireceğiz" dedi.