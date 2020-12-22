Kirazlı ve Yaylaköy arasındaki taş ocağının genişlemesi mahkeme kararıyla durduruldu

Kuşadası’nın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin alanlarından biri olan Tüllüoğlu Dağı bölgesindeki taş ocağının genişletme talebine karşı, Kirazlı Sulama Birliği Kooperatifi, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği ve EKODOSD Derneği tarafından açılan dava sonuçlandı. Kirazlı ile Yaylaköy arasındaki taş ocağının genişlemesi mahkeme kararıyla durduruldu.

Tartışmalara yol açan taş ocağının Kirazlı ve Yaylaköy arazilerinde bulunan zeytin ağaçlarına ve üzüm bağlarına büyük zarar verdiği, içme suyu kaynaklarına ve Kirazlı Göleti’ne zarar verdiği, bölgenin toz toprak içinde kaldığı, ağır tonajlı kamyonların yolları kullanılmaz hale getirdiği ve sürekli yoldan geçen kamyonlar nedeniyle çevre sakinlerinin sağlığını olumsuz etkilediği ve yaşanabilir hayattan uzaklaştırdığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Davanın kazanılması Kirazla ve Yaylaköy sakinleri arasında sevinç oluştu.

Davada taraf olan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yöre halkının ekonomisine önemli katkısı olan, zeytinciliğin yoğun yapıldığı bölgenin, kiraz ve farklı ürünlerin üretildiği çok önemli tarımsal arazilere sahip olduğunu söyleyerek, "Çevresinde Çataltaş ve Kırkbasamaklar gibi önemli arkeolojik sit alanları bulunan ve Kuşadası doğa rotalarının geçiş güzergahında olan bölge alternatif turizm olanaklarını sunmaktadır. Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Liste’sinde Hassas (VU) kategorisinde olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın stratejik hedefleri kapsamına alınan Tüylü Çan Çiçeği (Campanula tomentosa) ve nadir bitkilerden biri olan Akzambaklar (Lilium candidum) gibi birçok endemik ve nadir bitki türünün bulunduğu bölge, aynı zamanda yaban hayatı açısından ve yırtıcı kuş yönüyle de zengin kaynaklara sahiptir. Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinin başında gelen Kuşadası’nın kalan yeşillikleri arasında geri dönülmez tahribatlar açarak, bölgenin doğal peyzajının bozulmasına yol açan taş ocağına karşı açılan davanın kazanılması, bölge insanının sağlığını, tarımsal arazileri ve doğanın korunmasını sağlamıştır. Kuşadası’nın yanı başındaki Tüllüoğlu Dağı’nda derin bir yara gibi duran ve geri dönülmez tahribat oluşturan taş ocaklarının genişletme talebinin durdurulması sevinç oluşturmuş ve ekolojik yapının daha fazla zarar görmesini engellenmiştir. Kirazlı Sulama Birliği Kooperatifi, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği ve EKODOSD iş birliğiyle yapılan kamuoyu çalışmaları ve açılan mahkeme sonunda bölgenin geleceğini olumlu yönde etkileyecek bir karar çıkmıştır" dedi.