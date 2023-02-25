Kimse kimseyi tanımıyordu ama herkes kaynaştı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremden sonra Aydın’a misafir olarak gelenler, AK Parti Aydın İl Teşkilatı tarafından hazırlanan programla evlerde konuk ediliyor. Kimsenin kimseyle tanışık olmadığı ancak samimiyetin ön planda olduğu konuk ağırlama programları oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

Deprem’den sonra Aydın’a gelen 3 bin 614’ü öğrenci yaklaşık 20 bin kişi için Aydın il ve ilçelerinde AK Parti teşkilatlarınca kaynaşma etkinlikleri başlatıldı. Gönüllü olarak Aydın’a gelen depremzedeleri evlerinde misafir eden yaklaşık 300 aile, akşam yemeğinde misafirini adeta bağırlarına bastılar. Aydın merkez Efeler ilçesi başta olmak üzere şehrin pek çok ilçesinde gerçekleştirilen etkinlik sonrası yüzlerce kardeş aile oluştu.

Dünyadaki pek çok medeniyete beşiklik etmiş Anadolu topraklarında yaşayan aziz milletin yaşadığı bu doğal felaketin yaralarını birlik ve beraberlik içinde tek yürek olarak saracağına inandığını belirten AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, “Bu sıkıntılı günleri de birlikte aşacağız. Depremden sonra tek yürek olarak herkes bir araya geldi. İlimize gelen yaklaşık 20 bin kardeşimiz oldu. AK Parti teşkilatları olarak bu kardeşlerimizi evlerimizde misafir etmeye başladık. İlk buluşmalar gerçekleşti. Rastgele listeleme sistemi ile gerçekleştirilen programda yaklaşık 300 gönüllü ailemiz yeni kardeş aileleri ile tanışıp kaynaştı" diye konuştu.