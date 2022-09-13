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Kılıktan kılığa girdi, Aydın polisinden kaçamadı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde kılıktan kılığa girerek saklanan ve hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi, yapılan operasyonla yakalandı.
AYDIN 13.09.2022, 20:26
Aydın’ın Nazilli ilçesinde kılıktan kılığa girerek saklanan ve hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi, yapılan operasyonla yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ederken aranan şahıslara da göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli’de FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu ve hakkında 6 yıl 8 ay kesilmiş cezası olan B.A. isimli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kılıktan kılığa girerek yakalanmamak için değişik adreslerde saklanan B.A. isimli şahıs, Nazilli polisinden kaçamadı. Israrlı çalışmalar neticesinde kıskıvrak yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.
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