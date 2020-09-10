banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Ketenyeri Mahallesi’ne yeni su kaynağı

KETENYERİ MAHALLESİ’NE YENİ SU KAYNAĞI

AYDIN 10.09.2020, 12:29
1
Ketenyeri Mahallesi’ne yeni su kaynağı

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) geçen günlerde deposu yenilenen Köşk Ketenyeri Mahallesi’nde şimdi de yeni bir su kaynağı oluşturuldu. Mahalle halkının taleplerini değerlendiren ASKİ ekipleri mahallenin farklı bir noktasında daha sondaj çalışması gerçekleştirdi. Böylelikle Ketenyeri’nin su ihtiyacı da uzun yıllar yetecek şekilde karşılanmış oldu.

ASKİ ekipleri ile koordineli şekilde çalıştıklarını ve plan yaptıklarını belirten Ketenyeri Mahalle Muhtarı Mithat Yalçın, “Atalarımızın bir sözü vardır. Yap koy bir tarafa lazım olur diye. Büyükşehirimiz de zamanında burada çalışmış, sondaj yeri belirlemiş. Bu yaz havaların sıcak gitmesiyle ASKİ’den yeni sondaj kuyusu talebinde bulunduk. ASKİ de ilgilendi, 2-3 günde çalışma yapıldı ve şu anda suyumuz depoya akıyor. Hizmetlerinden dolayı ASKİ çalışanlarına ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na halkım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0