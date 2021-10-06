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Ketenova’da yol çalışmaları devam ediyor

Kırsal mahallelerde yaptığı hizmetlerine devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, Ketenova Mahallesi’nde 7’nci bağlantı yolunun yapımı için kolları sıvadı.

AYDIN 06.10.2021, 12:03
Ketenova’da yol çalışmaları devam ediyor

Kırsal mahallelerde yaptığı hizmetlerine devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, Ketenova Mahallesi’nde 7’nci bağlantı yolunun yapımı için kolları sıvadı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ketenova Mahallesi’nde 7’nci bağlantı yolunun yapılması için çalışmalara başladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ketenova Mahalle Muhtarı İsmail Güler, “6 bağlantı yolumuzdan sonra 7’nci bağlantı yolumuza başladık. Önce kepçe ile yolumuzu açtık. Akabinde taş döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan ve Fen İşleri Müdürümüzden Allah razı olsun. Bir dediğimizi iki etmediler” diye konuştu.

‘Mahallemizde taş döşenmedik yol bırakmayacağız’ diyen Muhtar Güler; “Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki yolumuzu kepçe ile açtık. Stabilize işlemlerini yaptık. Taş döşemeleri de şuan yapılmakta. Başkanımızdan Allah razı olsun. Hizmetlerinden çok memnunuz” ifadelerine yer verdi.

Çalışmaları yakından takip eden Ketenova Mahallesi sakinleri, Nazilli Belediyesi’nin yaptığı faaliyetlerle, kış aylarında büyük mağduriyet yaşadıkları yolların kullanışlı hale getirildiğini dile getirerek, Başkan Özcan’a teşekkürlerini iletti.

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