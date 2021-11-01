Kestanede sezon finalini Kaymakam yaptı

Türkiye’de kestane üretiminin en fazla gerçekleştiği illerin başında yer alan Aydın’da 2021 yılı hasat sezonunun sonuna gelindi. Hasat sezonunun finaline katılan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, sırıkla kestane hasat ederek her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi.

Efeler ilçesine bağlı Ortakayacık Köyü yaylasında İbrahim Şahin’e ait bahçede kestane hasadına katılan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, üretimin öneminden söz ederek, Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da 73 bin 433 dekar alanda yıllık ortalama 27 bin ton kestane üretimi yapıldığını bunun da ilin ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Aydın kestanesinin aynı zamanda Coğrafi İşaret Tescili olduğunu belirten Kaymakam Şahin, “Aydın ilimiz incir ve kestane üretiminde Türkiye’de liderdir. Ülkemizde üretilen yaklaşık 63 bin 580 ton kestanenin yüzde 41,28`ini ilimiz Aydın karşılıyor. Kışın sofralarımızı süsleyen ve kokusu ile herkesi mest eden kestanenin sofraya ulaşıncaya kadarki yolculuğu oldukça meşakkatli ve bir o kadar da zorludur. Tarımsal üretimde en fazla iş kazasına neden olan ürünlerden olan kestane hasadı sırasında oldukça dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. Bu yıl sağ salim sezon sonuna yaklaştık. Sezon finalini de ilçemize bağlı Ortakayacık Mahallesi’nin yaylasındaki İbrahim Amcamızın bahçesinde yapıyoruz. Bir süre sonra, şu anda hasat edilip kuyularda ya da dökek alanı dediğimiz alanlarda muhafaza edilen bu kestaneler çıkartılıp harmanlanarak kabuğundan ayrılacak. Şu anda fiyatlar üreticimizi memnun ediyor. Tüm üreticimize bereketli bir sezon diliyoruz” dedi.

Programı kapsamında hem üreticilerle hem de köylülerle görüşen Kaymakam Şahin, köyde yaşayan çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi. Köylüler yayla yollarının asfaltlanmasını talep etti.

“En büyük sorun çalışacak eleman sıkıntısı”

Evliya Çelebi’nin ‘Gök kubbenin altındaki en güzel yer yüzü’ diye tarif ettiği Aydın’ın verimli topraklarında tarımsal üretim yapan çiftçiler özellikle yayalardaki üretimin iyi para ettiğini belirterek en büyük sorunlarının çalışacak eleman sıkıntısı olduğunu belirttiler. Kaymakam Cemal Şahin’in bahçesinde ziyaret ederek kestane hasadı yaptığı İbrahim Şahin, “Allah’a şükür verim de kalite de çok iyi. Fiyatlarımız da güzel. Ancak çalışacak insan bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Eskiden buralarda yol sıkıntısı nedeniyle hayvanlarla taşıma yapıyorduk. Şimdi araç kullanıyoruz. Ancak yollarımız asfaltlanırsa tozdan da kurtulmuş olacağız” diyerek daha rahat ve kaliteli üretim için elektrik de getirilen yaylalarının yollarına asfalt istediklerini söyledi.

Kaymakam Şahin’in Ortakayacık’taki kestane hasat programına Efeler Tarım İlçe Müdürü Mehmet Esen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Köy Muhtarı Avni Eroğlu, ihtiyar heyeti köylüler ve ziraat mühendisleri katıldı.