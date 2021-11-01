banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
ABD'den İHA'lara karşı lazer silahı hamlesi
ABD'den İHA'lara karşı lazer silahı hamlesi
Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!
Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!
Alkollü içecekler de zamlardan nasibini aldı
Alkollü içecekler de zamlardan nasibini aldı
Cumhuriyet'ten Demirören'e: Biraz 'ayıp' olmuyor mu?
Cumhuriyet'ten Demirören'e: Biraz 'ayıp' olmuyor mu?

Kestanede sezon finalini Kaymakam yaptı

Türkiye’de kestane üretiminin en fazla gerçekleştiği illerin başında yer alan Aydın’da 2021 yılı hasat sezonunun sonuna gelindi. Hasat sezonunun finaline katılan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, sırıkla kestane hasat ederek her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi.

AYDIN 01.11.2021, 10:24
Kestanede sezon finalini Kaymakam yaptı

Türkiye’de kestane üretiminin en fazla gerçekleştiği illerin başında yer alan Aydın’da 2021 yılı hasat sezonunun sonuna gelindi. Hasat sezonunun finaline katılan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, sırıkla kestane hasat ederek her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi.

Efeler ilçesine bağlı Ortakayacık Köyü yaylasında İbrahim Şahin’e ait bahçede kestane hasadına katılan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, üretimin öneminden söz ederek, Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da 73 bin 433 dekar alanda yıllık ortalama 27 bin ton kestane üretimi yapıldığını bunun da ilin ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Aydın kestanesinin aynı zamanda Coğrafi İşaret Tescili olduğunu belirten Kaymakam Şahin, “Aydın ilimiz incir ve kestane üretiminde Türkiye’de liderdir. Ülkemizde üretilen yaklaşık 63 bin 580 ton kestanenin yüzde 41,28`ini ilimiz Aydın karşılıyor. Kışın sofralarımızı süsleyen ve kokusu ile herkesi mest eden kestanenin sofraya ulaşıncaya kadarki yolculuğu oldukça meşakkatli ve bir o kadar da zorludur. Tarımsal üretimde en fazla iş kazasına neden olan ürünlerden olan kestane hasadı sırasında oldukça dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. Bu yıl sağ salim sezon sonuna yaklaştık. Sezon finalini de ilçemize bağlı Ortakayacık Mahallesi’nin yaylasındaki İbrahim Amcamızın bahçesinde yapıyoruz. Bir süre sonra, şu anda hasat edilip kuyularda ya da dökek alanı dediğimiz alanlarda muhafaza edilen bu kestaneler çıkartılıp harmanlanarak kabuğundan ayrılacak. Şu anda fiyatlar üreticimizi memnun ediyor. Tüm üreticimize bereketli bir sezon diliyoruz” dedi.

Programı kapsamında hem üreticilerle hem de köylülerle görüşen Kaymakam Şahin, köyde yaşayan çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi. Köylüler yayla yollarının asfaltlanmasını talep etti.

“En büyük sorun çalışacak eleman sıkıntısı”

Evliya Çelebi’nin ‘Gök kubbenin altındaki en güzel yer yüzü’ diye tarif ettiği Aydın’ın verimli topraklarında tarımsal üretim yapan çiftçiler özellikle yayalardaki üretimin iyi para ettiğini belirterek en büyük sorunlarının çalışacak eleman sıkıntısı olduğunu belirttiler. Kaymakam Cemal Şahin’in bahçesinde ziyaret ederek kestane hasadı yaptığı İbrahim Şahin, “Allah’a şükür verim de kalite de çok iyi. Fiyatlarımız da güzel. Ancak çalışacak insan bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Eskiden buralarda yol sıkıntısı nedeniyle hayvanlarla taşıma yapıyorduk. Şimdi araç kullanıyoruz. Ancak yollarımız asfaltlanırsa tozdan da kurtulmuş olacağız” diyerek daha rahat ve kaliteli üretim için elektrik de getirilen yaylalarının yollarına asfalt istediklerini söyledi.

Kaymakam Şahin’in Ortakayacık’taki kestane hasat programına Efeler Tarım İlçe Müdürü Mehmet Esen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Köy Muhtarı Avni Eroğlu, ihtiyar heyeti köylüler ve ziraat mühendisleri katıldı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6