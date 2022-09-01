Kesilmekten kurtarılan ağaçlar parklara dikiliyor

İnşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi planlanan ağaçları yerlerinden sökerek parklarda ve yeşil alanlarda yaşatan Kuşadası Belediyesi tarafından dikilen ağaçlar güzellikleri ile dikkat çekiyor. Bakımları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özel olarak yapılan ağaçlar kısa süre içerisinde yeni yerlerine alışarak peyzajla bütünleşiyor.

Son 3 buçuk yıl içerisinde kente 253 bin 365 metrekare yeşil alan kazandıran ve farklı noktalara 8 binin üzerinde ağaç diken Kuşadası Belediyesi, inşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi gündeme gelen ağaçlara yeniden yaşama şansı vermeyi sürdürüyor. Gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dikkatli bir biçimde yerlerinden sökülen ağaçlar yeni yapılan parklara dikiliyor. Özel araçlarla kökleriyle birlikte yeni yaşam alanlarına nakledilerek toprakla buluşturan ağaçların düzenli bakımı ise aksatmadan yapılıyor.

Bugüne kadar 652 ağacı kesilmekten kurtaran Kuşadası Belediyesi tarafından son olarak İkiçeşmelik Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Cafer Kotan Parkı’nın karşısındaki yeşil alana 42 zeytin ağacı nakledildi. Parkın peyzajı ile bütünleşen ağaçlar kısa süre içerisinde yeni yerlerine alışarak yaşamlarını sağlıklı bir biçimde sürdürmeye başladı. Öte yandan geçtiğimiz Mart ayında Kuşadası Gençlik Spor Parkı’na dikilen asırlık 4 zeytin ağacı, heybetli gövdeleri ve yeni filizlenen dalları ile parka büyük bir estetik katıyor. Adagöl’e nakledilerek peyzaja uygun noktalara dikilen 300 adet zeytin, palmiye ve defne ağacı ise mesire alanının doğal bitki örtüsünü tamamlıyor.